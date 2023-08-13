Керівництво Бюро економічної безпеки, яке було призначене лише у квітні, звільнене. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк в телеграм-каналі.
Кабмін звільнив керівництво БЕБ — депутат
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Що відомо
«Декілька джерел підтвердили: попереднє керівництво БЕБ звільнено», — зазначив Железняк.
В. о. директора Бюро економічної безпеки України був Едуард Федоров. Перед ним Вадим Мельник.
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За словами Железняка, тимчасово виконання обов'язків покладене на заступника керівника БЕБ Андрія Пащука.
«Це вже 6-та зміна керівництва ДФС (яке стало БЕБ) за останні 3 роки», — додав депутат.
Джерело: Мінфін
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