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13 серпня 2023, 9:10 Читать на русском

Інфляція в США прискорилась в липні до 3,2%

Інфляція в США в липні зросла порівняно з червнем — до 3,2%, що водночас є меншим зростанням, ніж очікувалося. Тому, скоріше за все, Федеральна резервна система не буде переглядати процентні ставки на наступному засіданні у вересні. Про це пише Finclub.

Інфляція в США в липні зросла порівняно з червнем — до 3,2%, що водночас є меншим зростанням, ніж очікувалося.
Фото: depositphotos

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Зростання інфляції

Бюро статистики праці США повідомило, що індекс споживчих цін зріс на 0,2 відсоткових пункти в порівнянні з червнем через підвищення вартості житла, страхування автомобілів і продуктів харчування.

Однак впали ціни на деякі товари, включно з вживаними автомобілями та авіаквитками.

Річний показник у липні зріс до 3,18% з 2,97% у попередньому місяці, які були найнижчими з березня 2021 року. Прискорення інфляції було першим з кінця 2022 року.

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Базова інфляція, яка вилучає з розрахунку нестабільні продовольчі та енергетичні компоненти, зросла на 0,2% в липні, тобто на рівні травня — червня. Річний показник склав 4,7%, що менше, ніж у червні, і є найнижчим рівнем з жовтня 2021 року.

Трейдери ф’ючерсного ринку ставлять на те, що ФРС у вересні збереже процентні ставки стабільними. Ймовірність паузи оцінюється в 91%.

Після досягнення максимального рівня в 9,1% минулого літа загальна інфляція наближається до цільового значення ФРС у 2%. Проте базова інфляція залишається стабільно високою, що чинить тиск на центральний банк США, щоб довше підтримувати високі процентні ставки.

Липневий звіт, зокрема покращення базової інфляції, може послабити тиск на ФРС щодо подальшого підвищення ставок цього року.

За півтора року ФРС підвищила процентні ставки майже з нуля до 22-річного максимуму в 5,25−5,5%. Голова ФРС Джей Пауелл заявив минулого місяця, що центральний банк прийматиме рішення щодо подальшого підвищення ставок на кожній зустрічі.

Джерело: Мінфін
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