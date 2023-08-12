Зі старту механізму компенсації за знищене житло 1 серпня заявки подали понад 1400 осіб. Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення.
Понад 1400 осіб звернулися по компенсації за знищене житло
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Загалом подані заяви стосуються майже 100 тисяч квадратних метрів зруйнованої житлової площі. При цьому 58,8% поданих заяв стосуються компенсації за знищену квартиру, 40,3% - приватного будинку.
Де найбільше подали заяв
Найбільше заяв подавали мешканці:
- Харківщини (597),
- Київщини (428),
- Чернігівщини (113),
- Миколаївщини (82),
- Донеччини (69).
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У Мінвідновленні нагадали, що заяви розглядатимуться спеціальними комісіями при органах місцевого самоврядування. Вони мають розпочати роботу 15 серпня.
Джерело: Мінфін
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