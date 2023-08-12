Понад 1400 осіб звернулися по компенсації за знищене житло

Зі старту механізму компенсації за знищене житло 1 серпня заявки подали понад 1400 осіб. Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення.

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Загалом подані заяви стосуються майже 100 тисяч квадратних метрів зруйнованої житлової площі. При цьому 58,8% поданих заяв стосуються компенсації за знищену квартиру, 40,3% - приватного будинку.

Де найбільше подали заяв

Найбільше заяв подавали мешканці:

Харківщини (597),

Київщини (428),

Чернігівщини (113),

Миколаївщини (82),

Донеччини (69).

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У Мінвідновленні нагадали, що заяви розглядатимуться спеціальними комісіями при органах місцевого самоврядування. Вони мають розпочати роботу 15 серпня.