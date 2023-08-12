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12 серпня 2023, 11:13 Читать на русском

У липні росія заробила більш ніж $15 мільярдів від експорту нафти — Bloomberg

Доходи росії від експорту нафти та нафтопродуктів у липні зросли на 20% в порівнянні з червнем — до $15,3 млрд. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства.

Доходи росії від експорту нафти та нафтопродуктів у липні зросли на 20% в порівнянні з червнем — до $15,3 млрд.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що це максимум з початку 2023 року, проте все ще на 20% менше, ніж у липні минулого року.

Обсяг експорту російської нафти у липні залишався стабільним на рівні близько 7,3 млн барелів на добу. Зменшення експорту сирої нафти на 200 тис. барелів на добу росія компенсувала шляхом збільшення потоків нафтопродуктів.

Водночас ціна експортної російської нафти Urals у липні зросла до $64,41 за барель, вперше перевищивши обмеження цін, встановлене країнами G7 та ЄС наприкінці минулого року.

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За даними агентства, це зростання цін відображає напруженість із постачанням певних сортів нафти після того, як країни ОПЕК+ вирішили додатково обмежити експорт.

Крім того, на це вплинуло зростання попиту з боку російських нафтопереробних заводів після проведення ремонтних робіт. Також зростанню цін сприяло рішення росії скоротити свій експорт нафти у серпні та у вересні, зазначає МЕА.

За офіційними даними Мінфіну рф, середня ціна на нафту марки Urals у липні зросла до $64,37 за барель в порівнянні з $55,28 у червні, $53,34 у травні та $58,63 у квітні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Rubi0
Rubi0
12 серпня 2023, 11:44
#
В каком изменчивом мире мы живем, только вчера была статья от наших местных экспертов Dragon Capital о том как рубль катится в ад https://minfin.com.ua/2023/08/11/110561875/#com4513921
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