Національний банк протягом тижня, з 7 по 11 серпня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,85 млн і продав $469,40 млн. Чистий продаж валюти становив $468,55 млн проти $458,28 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку
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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $10,27 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $193,22 млн;
- продав $15 210,78 млн.
Чистий продаж валюти становив $15 017,56 млн.
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Джерело: Мінфін
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