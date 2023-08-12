НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 7 по 11 серпня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,85 млн і продав $469,40 млн. Чистий продаж валюти становив $468,55 млн проти $458,28 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $10,27 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $193,22 млн;

продав $15 210,78 млн.

Чистий продаж валюти становив $15 017,56 млн.

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