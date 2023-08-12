Bittrex заплатить SEC штраф у $24 млн, Worldcoin запропонував функцію бронювання WLD: що нового на ринку криптовалют

Криптобіржа Bittrex заплатить SEC штраф у $24 мільйони за роботу в США без ліцензії брокера

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) заявила про те, що криптовалютна біржа Bittrex погодилася виплатити штраф у розмірі $24 млн. Регулятор подав позов проти платформи у квітні 2023 року.

Компанію звинуватили у просуванні цінних паперів без ліцензії. До них комісія віднесла такі токени: OMG, DASH, ALGO, TKN, NGC та IHT.

Згідно з заявою регулятора, криптобіржа, її закордонна філія та екс-глава Вільям Шіхара не підтвердили, але й не спростували звинувачення. Проте, вони готові виплатити штраф.

За даними SEC, щоб зробити цифрові активи доступними для торгівлі, Шіхара видаляв деякі проблемні моменти в їх описі для виключення претензій. Він очолював Bittrex з 2014 до 2019 року.

«Протягом багатьох років Bittrex працювала з емітентами токенів, щоб „очистити“ їхні онлайн-заяви від будь-яких ознак того, що вони були інвестиційними контрактами, — і все це намагається ухилитися від федеральних законів про цінні папери. Вони зазнали невдачі», — заявили в SEC.

Visa завершила тестування оплати комісій у мережі Ethereum фіатом прямо з картки

Visa завершила тестування оплати комісій за газ у мережі Ethereum за допомогою кредитної чи дебетової картки. У компанії уточнили, що перевірка проводилась у тестовій мережі Goerli.

Фахівці пояснили, що завдяки новому продукту Visa мерчанти та розробники децентралізованих програм (dApps) зможуть створювати власні рішення для користувачів. Крім того, з'явиться можливість обирати оплату за газ карткою залежно від тарифу.

Експеримент став частиною програми з розвитку Visa у сфері блокчейну. Компанія працює над тим, щоб зробити криптовалютні платежі зручнішими та доступнішими для споживачів.

Газ в Ethereum — це одиниця виміру обсягу обчислювальних ресурсів, необхідні виконання тієї чи іншої операції (переведення монет, випуск NFT, операція у кредитному протоколі та будь-який інший сценарій використання блокчейна). Ціна на газ вказується у Gwei, який є позначення найменшої частки Ethereum (0,00000001 ETH).

Для будь-яких операцій з Ethereum необхідно тримати на балансі гаманця невелику суму в криптовалюті ETH для оплати комісій.

Криптопроєкт Worldcoin запропонував функцію бронювання токенів WLD для охочих пройти сканування ока в майбутньому

Криптопроект Сема Альтмана Worldcoin відкрив можливість для користувачів, що ще не пройшли біометричну верифікацію, зарезервувати свій грант у токенах WLD.

Worldcoin оголосив про офіційний запуск 24 липня. Основний продукт проекту — протокол World ID — заснований на доказах із нульовим розголошенням. Він є мобільним інструментом, що дозволяє людям пройти ідентифікацію за допомогою сканування сітківки або номера телефону.

За реєстрацію біометричним способом через пристрій Orb користувачі одержують 25 WLD (близько $43). Функція резервування передбачає, що користувачі можуть придбати монети, відвідавши пункт для сканування протягом 12 місяців.

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Сема Бенкмана-Фріда відправили до в'язниці до суду

Федеральний суддя скасував звільнення під заставу засновника збанкрутілої криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда і ув'язнив його під варту до наступного засідання у справі, призначеного на жовтень. Про це повідомляє CoinDesk.

Раніше з клопотанням про перегляд запобіжного заходу виступив Мін'юст США. Відомство стверджувало, що на волі Бенкман-Фрід контактував з колишнім генеральним юрисконсультом FTX.US Райаном Міллером, використав VPN нібито для перегляду Супербоула, а також поділився особистими записами екс-голови Alameda Research Керолайн Еллісон із New York Times.

Захист визнав факт передачі записів журналістам, хоч і оскаржив вплив на свідчення свідка. Також адвокати наполягали, що арешт Сема Бенкмана-Фріда ускладнить підготовку до засідання. Проте суд ці аргументи не переконали.

Наступний розгляд справи Бенкмана-Фріда щодо основних пунктів звинувачення призначено на початок жовтня. Надалі він має ще один розгляд, попередньо призначений на березень 2024 року, за додатковими звинуваченнями, висунутими Мін'юстом після його екстрадиції до США.

Деякі досудові клопотання сторін обвинувачення та захисту мають бути подані до суду до понеділка, 14 серпня.