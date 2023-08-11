Українські біженці в Польщі першими зможуть отримувати пенсію та соцвиплати через міжнародні поштові перекази

Українці, які знайшли прихисток за кордоном, незабаром зможуть отримувати пенсію й інші види грошової допомоги через міжнародні поштові перекази, але найближчим часом ця послуга буде доступна лише в Польщі. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Відповідний експериментальний проєкт Кабмін ухвалив на своєму засіданні 11 серпня.

«Новація спростить отримання пенсії й інших видів грошової допомоги тим громадянам, які в Україні одержували їх поштою та не мали поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках», — йдеться в повідомленні.

Як скористатися послугою

Для цього особі необхідно надіслати до Укрпошти відповідну заяву у паперовій або електронній формі.

Скористатися послугою з виплати та доставки пенсій чи грошової допомоги за кордоном першочергово зможуть українці в Польщі. За необхідності експеримент буде запроваджено й в інших країнах.

Такі послуги для громадян України за кордоном будуть безоплатними.

Задля реалізації експериментального проєкту 10 серпня були внесені зміни до постанови правління НБУ від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану». Вони дають змогу АТ «Укрпошта» здійснювати такі перекази.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ з 12 серпня 2023 року пом'якшує низку валютних обмежень для активнішої участі банків-нерезидентів на ринку ОВДП, збільшення припливу іноземної валюти в країну, а також підтримки соціальних ініціатив щодо захисту громадян.