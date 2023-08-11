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11 серпня 2023, 15:34 Читать на русском

НБУ оновив вимоги до платежів готівкою через термінали самообслуговування

Національний банк змінив вимоги виконання операцій із внесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк змінив вимоги виконання операцій із внесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС).
Фото: cxid.info

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НБУ доповнив перелік виключень та дозволив не підтверджувати за допомогою мобільного телефона здійснення платіжної операції з готівкою через ПТКС, якщо йдеться про:

  • внесення готівки через ПТКС для поповнення рахунку, до якого випущено платіжну картку, за умови одночасного дотримання кількох умов (зокрема в разі забезпечення ПТКС її зчитування та подальшого коректного введення ПІН-коду картки або підтвердження операції банком — емітентом картки);
  • оплату послуг мобільного зв’язку на суму, що не перевищує 200 гривень (протягом одного місяця за один номер мобільного телефону) в межах одного надавача платіжних послуг.

Крім того, регулятор уточнив вимоги щодо використання одноразового пароля під час здійснення операцій з унесення готівки, зокрема зобов’язав надавачів платіжних послуг вживати заходів щодо унеможливлення отримання іншими особам одноразового пароля, який використовується для підтвердження операції.

«Такі зміни розраховані на посилення контролю за дотриманням вимог законодавства насамперед надавачами платіжних послуг (а не їхніми клієнтами). Вони спрямовані на підвищення прозорості операцій на платіжному ринку та мінімізацію можливостей їх використання у протиправних цілях», — йдеться в повідомленні.

Відповідні норми передбачені постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2023 року № 97 «Про затвердження Зміни до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні», що набирає чинності з 12 серпня 2023 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ зобов'язав постачальників платіжних послуг з 1 серпня вимагати номер телефону у клієнтів, які вносять готівку через термінали, у тому числі для поповнення платіжних карток, погашення кредитів тощо.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
11 серпня 2023, 15:50
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