Курс валют на 11 серпня: євро дорожчає

У п'ятницю, 11 серпня, на готівковому ринку курс долара у купівлі не змінився, а у продажу зріс на 2 копійки. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці не змінився, а у продажу подорожчав на 5 копійок. Курс євро зріс на 6 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,62 грн. Євро купують за 40,85 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,50−37,50, євро — 41,27−41,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,19−40,58 грн/євро.

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