Минулої доби українські захисники ліквідували ще 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 252 780 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
580 російських окупантів, 12 танків та 18 БПЛА. Втрати ворога за 10 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,
- танків — 4290 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 8318 (+15) од,
- артилерійських систем — 5043 (+15) од,
- РСЗВ — 713 (+2) од,
- засоби ППО — 471 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 313 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4197 (+18),
- крилаті ракети — 1377 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7511 (+16) од,
- спеціальна техніка — 756 (+10).
Джерело: Мінфін
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