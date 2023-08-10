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10 серпня 2023, 19:00 Читать на русском

USAID виділило $2 мільйони для українського бізнесу. Хто може отримати до $150 тисяч

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило $2 млн на гранти українському бізнесу для швидкого перенавчання та працевлаштування нових працівників у пріоритетних секторах економіки. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило $2 млн на гранти українському бізнесу для швидкого перенавчання та працевлаштування нових працівників у пріоритетних секторах економіки.
Фото: pixabay.com

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У межах програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» буде надано близько 20 грантів від $35 до $150 тисяч.

Хто може подати заявку

Подати заявку на отримання грантових коштів можуть:

  • малі та середні підприємства,
  • бізнес-асоціації,
  • неурядові організації,
  • бізнес-спільноти,
  • інші організації з розвитку підприємництва.

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Терміни подачі заявки

Прийом заявок триватиме до 1 грудня 2023 року. Програма розглядатиме заявки у три етапи:

  • 1 зустріч комітету з грантового відбору відбудеться у вересні 2023 року (комітет розглядатиме заявки, отримані до 28 серпня).
  • 2 зустріч комітету з грантового відбору відбудеться у жовтні 2023 року (комітет розглядатиме заявки, отримані до 16 жовтня).
  • 3 зустріч комітету з грантового відбору відбудеться у грудні 2023 року (комітет розглядатиме заявки, отримані до 1 грудня).

Детальна інформація щодо подачі заявки, необхідних документів та критеріїв відбору за посиланням.

Пріоритетом програми є навчання підприємництва та професійним навичкам у машинобудуванні, електротехнічному виробництві, логістиці, виробництві товарів меблевої, текстильної та інших переробних галузей, сфері індустріального дизайну та індустрії моди, розвитку навичок для експорту та міжнародної торгівлі.

Джерело: Мінфін
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