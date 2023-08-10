USAID виділило $2 мільйони для українського бізнесу. Хто може отримати до $150 тисяч

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило $2 млн на гранти українському бізнесу для швидкого перенавчання та працевлаштування нових працівників у пріоритетних секторах економіки. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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У межах програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» буде надано близько 20 грантів від $35 до $150 тисяч.

Хто може подати заявку

Подати заявку на отримання грантових коштів можуть:

малі та середні підприємства,

бізнес-асоціації,

неурядові організації,

бізнес-спільноти,

інші організації з розвитку підприємництва.

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Терміни подачі заявки

Прийом заявок триватиме до 1 грудня 2023 року. Програма розглядатиме заявки у три етапи:

1 зустріч комітету з грантового відбору відбудеться у вересні 2023 року (комітет розглядатиме заявки, отримані до 28 серпня).

2 зустріч комітету з грантового відбору відбудеться у жовтні 2023 року (комітет розглядатиме заявки, отримані до 16 жовтня).

3 зустріч комітету з грантового відбору відбудеться у грудні 2023 року (комітет розглядатиме заявки, отримані до 1 грудня).

Детальна інформація щодо подачі заявки, необхідних документів та критеріїв відбору за посиланням.

Пріоритетом програми є навчання підприємництва та професійним навичкам у машинобудуванні, електротехнічному виробництві, логістиці, виробництві товарів меблевої, текстильної та інших переробних галузей, сфері індустріального дизайну та індустрії моди, розвитку навичок для експорту та міжнародної торгівлі.