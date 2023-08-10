Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило $2 млн на гранти українському бізнесу для швидкого перенавчання та працевлаштування нових працівників у пріоритетних секторах економіки. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
USAID виділило $2 мільйони для українського бізнесу. Хто може отримати до $150 тисяч
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У межах програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» буде надано близько 20 грантів від $35 до $150 тисяч.
Хто може подати заявку
Подати заявку на отримання грантових коштів можуть:
- малі та середні підприємства,
- бізнес-асоціації,
- неурядові організації,
- бізнес-спільноти,
- інші організації з розвитку підприємництва.
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Терміни подачі заявки
Прийом заявок триватиме до 1 грудня 2023 року. Програма розглядатиме заявки у три етапи:
- 1 зустріч комітету з грантового відбору відбудеться у вересні 2023 року (комітет розглядатиме заявки, отримані до 28 серпня).
- 2 зустріч комітету з грантового відбору відбудеться у жовтні 2023 року (комітет розглядатиме заявки, отримані до 16 жовтня).
- 3 зустріч комітету з грантового відбору відбудеться у грудні 2023 року (комітет розглядатиме заявки, отримані до 1 грудня).
Детальна інформація щодо подачі заявки, необхідних документів та критеріїв відбору за посиланням.
Пріоритетом програми є навчання підприємництва та професійним навичкам у машинобудуванні, електротехнічному виробництві, логістиці, виробництві товарів меблевої, текстильної та інших переробних галузей, сфері індустріального дизайну та індустрії моди, розвитку навичок для експорту та міжнародної торгівлі.
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