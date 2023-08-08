Найбільш постраждалі під час війни мікропідприємства отримають до 4000 євро для відновлення діяльності

Українські мікропідприємства, які найбільше постраждали під час війни, отримають до 4000 євро для відновлення діяльності. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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«Сьогодні, 8 серпня, відбувся запуск ще однієї хвилі грантів від EU4Business для мікробізнесу за фінансової підтримки ЄС та Уряду Німеччини у розмірі 3 млн євро», — йдеться в повідомленні

У межах програми підприємці зможуть отримати фінансову підтримку до 4 000 євро (у гривні) на відновлення своєї господарської діяльності через три уповноважених банки: Ощадбанк, Приватбанк та Банк Львів.

Кошти мікрогранту може бути спрямовано на придбання обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, виплату заробітної плати, орендну плату та інші нагальні господарські витрати.

Долучитися до програми зможуть мікропідприємства, які:

мають до 9 працівників та річний дохід до 2 млн євро

провадять діяльність за КВЕДАми, визначеними програмою

не мають заборгованості перед бюджетом України

не брали участі в міжнародних грантових програмах з 1 лютого 2022 року.

Як взяти участь у програмі

Щоб взяти участь:

Заповніть заяву на порталі «Дія»;

Вкажіть інформацію про показники діяльності до повномасштабної війни та під час бойових дій;

Визначте напрями використання коштів, оскільки їх треба використати виключно на пункти, зазначені в заяві.

Відбір учасників програми відбуватиметься за результатами конкурсів для таких категорій підприємств:

близько 250 грантів для найбільш постраждалих від війни областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська (окрім міста Київ), Луганська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська, Харківська, Херсонська — прийом заявок з 08 по 21 серпня 2023 року;

близько 250 грантів для деокупованих територій Донецької, Київської (окрім міста Київ), Чернігівської, Сумської, Харківської та Херсонської областей — прийом заявок з 22 серпня по 4 вересня 2023 року;

близько 250 грантів для підприємців з усіх інших регіонів України, окрім тимчасово окупованих — прийом заявок з 05 по 18 вересня 2023 року.

«Жодних розрахунків та бізнес-планів робити не потрібно. Рейтингова система Фонду розвитку підприємництва (ФРП) автоматично розрахує рейтинг та визначить переможців конкурсів», — йдеться в повідомленні.