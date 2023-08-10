monobank не планує підтримку біткоїн-платежів

monobank не планує додавати біткоїн як опцію оплати для своїх послуг. Про це заявив співзасновник monobank Михайло Рогальський в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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За його словами, біткоїн має дуже погану репутацію у європейських та українських регуляторів.

«Оскільки ми маємо свій основний важливий бізнес, ставити його під загрозу, працюючи з високоризиковим активом, було б нелогічно», — заявив Рогальський.

Він також зазначив, що зараз питання криптовалюти в Україні є небезпечним. За словами Рогальського, єдина перевага цифрових активів перед фіатом — це можливість оминати контроль з боку локального регулятора.

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«Не думаю, що в нашій країні будь-коли вільно ходитиме біткоїн, саме тому що історично НБУ регулює валютний ринок. Моя особиста думка, що Нацбанк (не схвалить — ред.), щоб банки вільно проводили операції з криптою», — зазначив співзасновник monobank.