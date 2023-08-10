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10 серпня 2023, 16:36 Читать на русском

Туроператор TUI представив сильний квартальний звіт

За підсумками другого кварталу 2023 року компанія TUI Travel (найбільший оператор туристичних поїздок у європейському регіоні) отримала £88 мільйонів операційного прибутку, що еквівалентно $143 мільйонам. Цей показник на 57% вищий, ніж фірма отримала за аналогічний проміжок часу рік тому, зазначають експерти LBLV.

TUI Travel повідомляє, що її прибуток за квітень-червень поточного року збільшився на 13,8%, досягнувши £3,8 мільярда. Вийти на високі фінансові показники фірмі вдалося завдяки ряду факторів. До них увійшли пізнє святкування Великодня у 2023-му, широкий вибір напрямків для туристичних поїздок, доступних клієнтам, а також значне охоплення авдиторії.

За словами Пітера Лонга (виконавчий директор компанії), динаміка брендів First Choise та Thomson виявилася дуже позитивною. Він зазначив, що фірма має велику базу клієнтів. При цьому мало кого з них суттєво торкнулося погіршення економіки. Такий висновок було сформовано за підсумками порівняльного аналізу показників TUI Travel та Thomas Cook. Остання наразі зазнає великих труднощів.

Також, на думку Лонга, TUI Travel має чудове представництво на заході середземноморського регіону й ніколи не обирала орієнтиром лише один певний ринок. У зв'язку з цим на ній не позначилися проблеми в Тунісі та Єгипті, які викликали зниження туристичного потоку в ці держави, доповнили в LBLV.

Дмитро Доронін, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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