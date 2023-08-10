Ринок фінпослуг: 17 небанків пішли з ринку у липні

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Хто залишив ринок

Кількість банків у липні не змінилася — 65.

З реєстрів виключено 17 учасників ринку небанківських фінансових послуг: десять фінансових компаній, два ломбарди та одну кредитну спілку виключено з реєстрів добровільно, водночас інші дві фінансові компанії, один страховик, одна кредитна спілка — примусово.

Упродовж липня до реєстру включено одного страхового брокера та одну колекторську компанію.

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Ліцензію на провадження діяльності надавача фінансових платіжних послуг було видано одній фінансовій компанії.

Водночас десяти фінансовим компаніям, трьом ломбардам та одній кредитній спілці анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а одному страховику — примусово (як захід впливу). У липні також добровільно анульовано частину з наявних ліцензій чотирьом фінансовим компаніям, а двом іншим — примусово. Водночас поновлено дію ліцензій двом фінансовим компаніям та одній кредитній спілці.

Хто працює на ринку

Станом на 31 липня на небанківському ринку працювали:

102 страховики non-life (у червні було 103)

12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 162 ломбарди (було 164)

149 кредитних спілок (була 151)

82 лізингові компанії (кількість не змінилася)

617 фінансових компаній (було 629)

57 страхових брокерів (було 56)

68 колекторських компаній (було 67).

Крім того, на ринку визнано 25 банківських груп (кількість не змінилася) та 21 небанківську фінансову групу (було 22).

На платіжному ринку діє 29 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (було 32), та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед них 17 платіжних установ (кількість не змінилася), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (було 10), три банки — емітенти електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).