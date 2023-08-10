Ринок фінпослуг: 17 небанків пішли з ринку у липні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

10 серпня 2023, 17:42 Читать на русском

Ринок фінпослуг: 17 небанків пішли з ринку у липні

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні зменшилася з 1 265 (станом на 30 червня) до 1 250 (станом на 31 липня). Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні зменшилася з 1 265 (станом на 30 червня) до 1 250 (станом на 31 липня).
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хто залишив ринок

Кількість банків у липні не змінилася — 65.

З реєстрів виключено 17 учасників ринку небанківських фінансових послуг: десять фінансових компаній, два ломбарди та одну кредитну спілку виключено з реєстрів добровільно, водночас інші дві фінансові компанії, один страховик, одна кредитна спілка — примусово.

Упродовж липня до реєстру включено одного страхового брокера та одну колекторську компанію.

Читайте: НБУ оштрафував 12 фінансових компаній

Ліцензію на провадження діяльності надавача фінансових платіжних послуг було видано одній фінансовій компанії.

Водночас десяти фінансовим компаніям, трьом ломбардам та одній кредитній спілці анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а одному страховику — примусово (як захід впливу). У липні також добровільно анульовано частину з наявних ліцензій чотирьом фінансовим компаніям, а двом іншим — примусово. Водночас поновлено дію ліцензій двом фінансовим компаніям та одній кредитній спілці.

Хто працює на ринку

Станом на 31 липня на небанківському ринку працювали:

  • 102 страховики non-life (у червні було 103)
  • 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 162 ломбарди (було 164)
  • 149 кредитних спілок (була 151)
  • 82 лізингові компанії (кількість не змінилася)
  • 617 фінансових компаній (було 629)
  • 57 страхових брокерів (було 56)
  • 68 колекторських компаній (було 67).

Крім того, на ринку визнано 25 банківських груп (кількість не змінилася) та 21 небанківську фінансову групу (було 22).

На платіжному ринку діє 29 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (було 32), та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед них 17 платіжних установ (кількість не змінилася), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (було 10), три банки — емітенти електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами