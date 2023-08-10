Нацбанк наклав штрафи на вісім ломбардів, три фінансові компанії та одного лізингодавця за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року. Про це йдеться в повідомленні НБУ.
НБУ оштрафував 12 фінансових компаній
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Кого оштрафував регулятор
- ПТ «Ломбард» Черкаська позика" (Лаєвський і компанія)(ЄДРПОУ 22805939);
- ПТ «Ломбард „Віста“ ТОВ „Ай-Ті 911“ і Компанія» (ЄДРПОУ 31070759);
- ПТ «Ломбард „Меркурій Плюс“
Вукович О. Ф.і Компанія» (ЄДРПОУ 31228742);
- ПТ «Ломбард „Лазурит“ Бородатий, Савіна» (ЄДРПОУ 23989829);
- ПТ «Ломбард „Меркурій“ ТОВ „Меркурі Технолоджи“ і Компанія» (ЄДРПОУ 37947721);
- ПТ «Авто Ломбард „Ал.Юа і Компанія“ (ЄДРПОУ 39227327);
- ПТ „Ломбард Золота Фортеця“ ТОВ „Медіо Група“ і Компанія» (ЄДРПОУ 36363159);
- ПТ «Ломбард «Галицький «Даниляк і Компанія» (ЄДРПОУ 39460624);
- ТОВ «Фінансова компанія «Маре» (ЄДРПОУ 40996391);
- ТОВ «ФК «Хіт» (ЄДРПОУ 43506298);
- ТОВ «ФК «Інтер Фінанс» (ЄДРПОУ 44617035);
- ТОВ «Май-Авто» (ЄДРПОУ 44214744).
Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 9 серпня 2023 року і набирають чинності з 10 серпня 2023 року.
Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
Джерело: Мінфін
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