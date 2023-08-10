НБУ оштрафував 12 фінансових компаній

Нацбанк наклав штрафи на вісім ломбардів, три фінансові компанії та одного лізингодавця за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року. Про це йдеться в повідомленні НБУ.