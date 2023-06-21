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21 червня 2023, 11:12 Читать на русском

NVIDIA може стати найдорожчою компанією у світі, а золото впало до мінімумів: що потрібно знати вранці

Головні новини міжнародних ринків.

Головні новини міжнародних ринків.

Американські акції знизилися у вівторок

S&P 500 втратив приблизно 0,5%, високотехнологічний Nasdaq — 0,2%, а індекс Dow Jones знизився на 0,7%.

Фондові індекси США завершили вчорашній день у червоній зоні на тлі падіння акцій енергетичних компаній.

У вівторок галузевий індекс S&P 500 Energy знизився приблизно на 2%, оскільки нафта продовжує дешевшати через очікування повільного відновлення економіки Китаю.

Інвестори також готувалися до дводенного виступу голови ФРС Джерома Пауелла перед комітетом Палати представників США, який має розпочатися вже сьогодні. Учасники ринку чекають сигналів щодо того, чи відновить регулятор свою кампанію щодо підвищення відсоткових ставок наступного місяця чи ні.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону торгуються різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні приблизно на 1%, японський Nikkei виріс на 0,7%, сінгапурський STI подорожчав на 0,2%, південнокорейський Kospi знизився на 0,7%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng впали на 0,5% та 2% відповідно.

На настрої в Азії тисне відсутність пакета стимулюючих економічних заходів з боку уряду Китаю.

Ціни на золото впали до тримісячного мінімуму

Спотова ціна золота знизилася до $1935,1 за унцію, найнижчої розрахункової вартості з 16 березня 2023 року.

Ціни на золото перебувають під тиском на тлі зміцнення американського долара, а також після даних про зростання обсягів будівництва нових будинків у США, що може спонукати ФРС знову підвищити відсоткові ставки у липні.

На цьому фоні аналітики з Commerzbank знизили оцінку ціни золота на друге півріччя 2023 року на $50, до $2000 за унцію, очікуючи чергового підвищення ставок американським регулятором у липні та відсутності рішення щодо їх зниження до другого кварталу наступного року.

Тим часом акції золотодобувачів показали великі втрати у вівторок. Серед лідерів падіння: Iamgold (-8,2%), Harmony Gold (-5,5%), Equinox Gold (-5,4%), Franco Nevada (-5%), Kinross Gold (-4,9%) та Barrick Gold (-3,9%).

Через кілька років NVIDIA може стати найдорожчою компанією у світі

Такої думки дійшли аналітики з Evercore ISI, зазначаючи, що генеративний ШІ продовжує поширюватися в усьому світі.

Аналітики з американського банку очікують, що NVIDIA залишається домінуючою силою та головним бенефіціаром у нинішній еволюції обчислювальної галузі.

Тим часом акції NVIDIA цього року зросли приблизно на 194%, а за останній місяць капіталізація компанії збільшилась на 37% і перевищила $1 трлн. На цьому тлі Evercore ISI підвищив цільову ціну для акцій NVIDIA із $500 до $550.

Інші експерти також нещодавно висловили оптимістичні погляди щодо майбутнього NVIDIA. Так, наприклад, аналітик із Jefferies Марк Ліпаціс зазначив, що NVIDIA є лідером з обчислювальних ресурсів для технологій ШІ. А Стейсі Расгон з Bernstein назвав NVIDIA найкращим варіантом для інвестування в індустрію ШІ, що розвивається.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
zig4free
zig4free
21 червня 2023, 11:46
#
Какие такие минимумы у золота?
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