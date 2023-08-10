В липні Мінфін залучив до бюджету 25 мільярдів через випуск ОВДП (інфографіка)

​ У липні 2023 року Міністерство фінансів України залучило до держбюджету близько 25 млрд грн через випуск військових облігацій. Про це йдеться у повідомленні міністерства.

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Скільки випустили ОВДП

Загалом у січні-липні 2023 року було випущено військових облігацій на суму 156 млрд грн.

Кошти були спрямовані на забезпечення Збройних Сил України найнеобхіднішим, зокрема зброєю, набоями, технікою, їжею та медикаментами.

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Що таке військові облігації

Військові облігації — це інвестиція у пришвидшення перемоги України над агресором.

Будь-який громадянин України може придбати військові облігації через уповноважені банки чи ліцензованих брокерів.

Мінфін розпочав випуск військових облігацій 1 березня 2022 року, за декілька днів після початку повномасштабного вторгнення. Загальний обсяг залученого фінансування через військові облігації сягає близько 356 млрд грн.