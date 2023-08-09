У минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто, що є рекордним показником за останні 19 місяців. Про це повідомляє Укравтопром.
Липневий ринок продажу гібридних легкових авто продемонстрував рекордний показник за останні 19 місяців
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Частка нових авто з цієї кількості становила 62%. При цьому на липневому ринку нових легковиків «гібриди» охопили 18% продажів.
Топ нових легкових «гібридів»
- Лідером ринку гібридів став Toyota RAV-4 (266 шт.);
- Другий за популярністю — Nissan Qashqai (92 шт.);
- Третій результат у гібридного Mercedes-Benz GLE (60 шт.).
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Топ імпортованих вживаних «гібридів»
- В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (71 шт.);
- На другому місці Ford C-Max (46 шт.);
- Третє місце за Toyota Prius (42 шт.).
Джерело: Мінфін
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