Курс валют на 10 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

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В обмінниках долар додав 4 копійки у купівлі, а у продажу подешевшав на 2 копійки. Курс євро у покупці додав 5 копійок, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,55 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,50−37,48, євро — 41,25−41,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,21−40,60 грн/євро.

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