У четвер, 10 серпня, на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу втратив 5 копійок. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.
Курс валют на 10 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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В обмінниках долар додав 4 копійки у купівлі, а у продажу подешевшав на 2 копійки. Курс євро у покупці додав 5 копійок, а у продажу не змінився.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,55 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,50−37,48, євро — 41,25−41,40 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,21−40,60 грн/євро.
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