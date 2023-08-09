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9 серпня 2023, 19:29 Читать на русском

У Києві викрили шахрайський call-центр. Потерпілих ошукували під приводом інвестицій у псевдопроєкти

Правоохоронці викрили у Києві викрили шахрайський call-центр, працівники якого ошукували потерпілих під приводом інвестицій у псевдопроєкти. Шахраї ошукали людей на понад мільйон гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці викрили у Києві викрили шахрайський call-центр, працівники якого ошукували потерпілих під приводом інвестицій у псевдопроєкти.
Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Шахрайський call-центр знаходився в одному з офісних приміщень на вулиці Євгена Коновальця, що у Печерському районі. В офісі правоохоронці виявили 17 працівників call-центру та 25 облаштованих робочих місць.

Поліцейські встановили, що правопорушники телефонували громадянам, у яких виманювали гроші під приводом інвестицій у псевдопроєкти. За час своєї діяльності, за попередніми підрахунками зловмисники завдали збитків потерпілим на понад мільйон гривень.

Крім того, під час проведення обшуку правоохоронці виявили 29 одиниць комп’ютерної техніки, 33 мобільні телефони, планшет, леджер (гаманець для криптоактивів), слоти для сім карток та «чорнові» записи.

За вказаним фактом слідчі слідчого управління поліції Києва розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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matroskin
matroskin
9 серпня 2023, 21:33
#
Так собі шахрайство… Будь яка інвестиція не гарантує 100% прибутку тому це теж шахрайство.
$ Приват продав по 42, зараз по 37-шахрайсво…
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