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9 серпня 2023, 15:47 Читать на русском

ФРС зобов'язала банки отримувати дозволи на операції зі стейблкоїнами

Федеральна резервна система США (ФРС) посилила нагляд за підконтрольними державними банками, які беруть участь в операціях із криптовалютами та стейблкоїнами, повідомляє Forklog.

Федеральна резервна система США (ФРС) посилила нагляд за підконтрольними державними банками, які беруть участь в операціях із криптовалютами та стейблкоїнами, повідомляє Forklog.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиВідповідно до заяви, перед випуском, зберіганням чи транзакціями з доларовими токенами фінустанови зобов'язані отримати письмовий дозвіл від відомства.
Фото: wikipedia.org

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Відповідно до заяви, перед випуском, зберіганням чи транзакціями з доларовими токенами фінустанови зобов'язані отримати письмовий дозвіл від відомства.

Також банки повинні мати практику управління ризиками щодо кібербезпеки, ліквідності, дотримання вимог споживачів та боротьби з незаконним фінансуванням.

Додатково ФРС регулюватиме надання банківської інфраструктури компаніям, які займаються цифровими активами та технологією блокчейн. Наглядові групи зможуть на власний розсуд перевіряти фінустанови щодо відповідності законодавству США.

Таким чином центробанк має намір забезпечити безпеку та надійність банківської системи.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що голова ФРС Джером Пауелл назвав стейблкоїни грошима і закликав до їх регулювання.

«Ми розглядаємо платіжні стейблкоїни як гроші. Ми вважаємо за доцільне отримати досить сильну федеральну роль у тому, що відбувається навколо стейблкоїнів у майбутньому», — заявив він.

Джерело: Мінфін
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