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22 червня 2023, 14:15 Читать на русском

Глава ФРС назвав стейблкоїни грошима та закликав до їх регулювання

Федеральна резервна система США має брати участь у регулюванні «стабільних монет». Про це заявив глава відомства Джером Пауелл під час виступу перед комітетом з фінансових послуг Палати представників, пише Forklog.

Федеральна резервна система США (ФРС) має брати участь у регулюванні «стабільних монет».
Фото: depositphotos

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Позиція Пауелла

«Ми розглядаємо платіжні стейблкоїни як гроші. Ми вважаємо за доцільне отримати досить сильну федеральну роль у тому, що відбувається навколо стейблкоїнів у майбутньому», — заявив він.

Пауелл вважає, що було б помилково залишити ФРС «слабкі» повноваження в сегменті та допустити створення великого обсягу приватних грошей на рівні штатів.

Він упевнений, що його відомство має брати участь у затвердженні випуску стейблкоїнів у США.

На тих же слуханнях голова комітету з фінансових послуг Палати представників Патрік МакГенрі повідомив про плани провести голосування щодо законопроєктів, що регулюють криптовалюти та стейблкоїни, у другий тиждень липня. Глава ФРС скептично поставився до цієї ідеї та документа в цілому.

Читайте: Цифровий долар та стейблкоїни можуть співіснувати — Пауелл

Пізніше конгресмени запропонували оновлений варіант документа, який позбавляє Комісію з цінних паперів та бірж США юрисдикції щодо цього класу активів.

Під час слухань у Конгресі політики розкритикували законопроєкт за застарілі дані у процесі підготовки та наполягли на актуалізації інформації до наступного засідання.

Нагадаємо

У червні подали третю версію документа. Законодавці запропонували ФРС як наглядовий орган для промисловості «стабільних монет». Це зобов'язує регулятор підготувати майбутні вимоги до випуску активів.

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Джерело: Мінфін
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