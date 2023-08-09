Міністр фінансів: Міжнародна допомога у бюджеті на 2024-й буде не меншою, ніж цього року

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Що очікують в міністерстві фінансів

«Зараз $42 млрд у нас — зовнішні потреби, в зовнішньому фінансуванні. На наступний рік ми плануємо не меншу суму. Чому? Тому що бюджет сектору безпеки й оборони ми будемо планувати на рівні 2023 року: 1,6 трлн зараз», — сказав міністр.

Марченко додав, що це ще не остаточна цифра.

«Це наші видатки, які ми маємо фінансувати самі. І тому зараз у мене жодних підстав немає, щоб подавати бюджет на сектор безпеки і оборони менший», — розповів він.

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За словами міністра, запланована фінансова допомога від партнерів «не даність», і наразі не всі надходження від міжнародних партнерів підтверджені.

«На 2024 рік поки що є розуміння лише, що в нас є допомога від ЄС. €50 млрд на чотири роки. Є МВФ, який нам допомагає зібрати ці зобов’язання. Сподіваюся, що будуть США», — зазначив він.

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