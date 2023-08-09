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9 серпня 2023, 15:11 Читать на русском

TSMC побудує в Німеччині завод з виробництва чіпів вартістю 10 мільярдів євро

Найбільший у світі виробник напівпровідників — тайванська компанія TSMC — у партнерстві з Bosch і виробниками мікросхем Infineon і NXP побудує у Дрездені завод із виробництва мікросхем вартістю 10 млрд євро. Про це повідомляє Financial Times.

Найбільший у світі виробник напівпровідників — тайванська компанія TSMC — у партнерстві з Bosch і виробниками мікросхем Infineon і NXP побудує у Дрездені завод із виробництва мікросхем вартістю 10 млрд євро.
Фото: wikipedia.org

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TSMC почне будівництво заводу в Німеччині разом із трьома союзниками, оскільки компанія прагне до глобальної диверсифікації у відповідь на занепокоєння клієнтів через геополітичну напруженість.

Рада директорів TSMC схвалила інвестиції в акціонерний капітал в розмірі до 3,5 млрд євро в компанію European Semiconductor Manufacturing Company GmbH.

Уряд Німеччини запропонував TSMC половину від загальної суми — 5 млрд євро — у вигляді субсидій для підтримки проєкту.

Будівництво має розпочатися у 2024 році і завершитися через три роки.

70% у спільному підприємстві належатиме TSMC, іншим компаніям — по 10%. Цей проєкт є частиною масштабної програми уряду Німеччини з розвитку напівпровідникової галузі та залучення іноземних компаній до створення виробничих підприємств на території Німеччини.

Читайте також: Німеччина інвестує 20 мільярдів євро у заводи Intel, TSMC та інших виробників чипів — Bloomberg

У червні канцлер Німеччини Олаф Шольц і генеральний директор корпорації Intel Пет Гелсінгер підписали угоду про те, що компанія збільшить свої інвестиції в будівництво заводів із виробництва чипів у Магдебурзі, а німецька влада розширить підтримку цього проєкту.

Сторони домовилися, що Німеччина виділить компанії субсидію в розмірі 10 млрд євро. Intel раніше повідомляла, що має намір витратити на будівництво заводу в Магдебурзі 17 млрд євро. Тепер компанія має намір побудувати два заводи та оцінює інвестиції в 30 млрд євро. Перший завод мають запустити за чотири-п'ять років.

Джерело: Мінфін
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