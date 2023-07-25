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25 липня 2023, 19:13 Читать на русском

Німеччина інвестує 20 мільярдів євро у заводи Intel, TSMC та інших виробників чипів — Bloomberg

Уряд Німеччини планує виділити 20 млрд євро на збільшення виробництва напівпровідників у країні. Дані ініціатива покликана зміцнити технологічну галузь та забезпечити стабільне постачання ключових компонентів на тлі геополітичної нестабільності. Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд Німеччини планує виділити 20 млрд євро на збільшення виробництва напівпровідників у країні.
Фото: pixabay.com

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Приблизно 75% цих коштів отримають транснаціональні корпорації, такі як Intel та TSMC.

Intel отримає 10 млрд євро на будівництво заводу неподалік Магдебурга (це третина від загального обсягу інвестицій в об'єкт).

Німеччина також завершує переговори з TSMC про інвестиції в завод у Дрездені, що виробляє мікроконтролери для німецьких автовиробників. Уряд має намір вкласти у фабрику близько 5 млрд євро — половину від загального обсягу інвестицій.

Приблизно 1 млрд євро отримає Infineon — 20% вкладень у новий напівпровідниковий завод у Дрездені.

Очікується, що німецький постачальник автомобілів ZF Friedrichshafen AG та американський виробник чіпів Wolfspeed також отримають державні кошти для створення заводу з виробництва чипів в Саарі. Спільне підприємство шукає субсидії, що покривають приблизно 25% витрат — 750 млн євро.

Схема фінансування залишає щонайменше 3 млрд для майбутніх проєктів.

Гроші мають бути розподілені між німецькими та міжнародними компаніями до 2027 року та будуть взяті з Фонду клімату та трансформації (KTF), початково створеного для фінансування переходу країни до вуглецево-нейтральної економіки.

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Пакет допомоги має бути розподілений до 2027 року. Цікаво, що його фінансування надходить із Фонду клімату та трансформації (KTF), початково створеного для фінансування переходу країни до вуглецево-нейтральної економіки.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек також запропонував використати Стабілізаційний фонд економіки для державної допомоги виробникам мікросхем.

Джерело: Мінфін
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