Німеччина інвестує 20 мільярдів євро у заводи Intel, TSMC та інших виробників чипів — Bloomberg

Уряд Німеччини планує виділити 20 млрд євро на збільшення виробництва напівпровідників у країні. Дані ініціатива покликана зміцнити технологічну галузь та забезпечити стабільне постачання ключових компонентів на тлі геополітичної нестабільності. Про це повідомляє Bloomberg.

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Приблизно 75% цих коштів отримають транснаціональні корпорації, такі як Intel та TSMC.

Intel отримає 10 млрд євро на будівництво заводу неподалік Магдебурга (це третина від загального обсягу інвестицій в об'єкт).

Німеччина також завершує переговори з TSMC про інвестиції в завод у Дрездені, що виробляє мікроконтролери для німецьких автовиробників. Уряд має намір вкласти у фабрику близько 5 млрд євро — половину від загального обсягу інвестицій.

Приблизно 1 млрд євро отримає Infineon — 20% вкладень у новий напівпровідниковий завод у Дрездені.

Очікується, що німецький постачальник автомобілів ZF Friedrichshafen AG та американський виробник чіпів Wolfspeed також отримають державні кошти для створення заводу з виробництва чипів в Саарі. Спільне підприємство шукає субсидії, що покривають приблизно 25% витрат — 750 млн євро.

Схема фінансування залишає щонайменше 3 млрд для майбутніх проєктів.

Гроші мають бути розподілені між німецькими та міжнародними компаніями до 2027 року та будуть взяті з Фонду клімату та трансформації (KTF), початково створеного для фінансування переходу країни до вуглецево-нейтральної економіки.

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Пакет допомоги має бути розподілений до 2027 року. Цікаво, що його фінансування надходить із Фонду клімату та трансформації (KTF), початково створеного для фінансування переходу країни до вуглецево-нейтральної економіки.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек також запропонував використати Стабілізаційний фонд економіки для державної допомоги виробникам мікросхем.