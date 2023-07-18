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18 липня 2023, 10:10 Читать на русском

Попит зростає. Де найактивніше реєструють електромобілі

У січні-червні поточного року українці придбали 12,6 тис. автомобілів на електротязі (BEV). Найбільші показники за реєстраціями зафіксовано у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях, повідомили в «Укравтопромі».

У січні-червні поточного року українці придбали 12,6 тис.
Фото: pixabay.com

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Регіони-лідери

Регіонами-лідерами за попитом на електромобілі в першому півріччі були:

  • Київ — 1686 од. (63% вживаних);
  • Львівська область — 1641 од. (87% вживаних);
  • Дніпропетровська область — 1102 од. (71% вживаних);
  • Київська область — 904 од. (64% вживаних);
  • Вінницька область — 781 од. (88% вживаних).

Що обирають

Серед нових «електричок» найчастіше автолюбителі обирали Volkswagen ID.4 (Київ — 180 од., Київська область. — 118 од., Дніпропетровська — 105 од., Львівська — 72 од., Вінницька — 32 од.).

Читайте: В Україні попит на електромобілі у травні зріс на 15%. Названі найпопулярніші авто

У сегменті завезених з-за кордону автомобілів лідирував Nissan Leaf: у Львівській області купили 280 од.; у Вінницькій — 213 од.; у Дніпропетровській — 181 од. В столиці бестселером був Volkswagen ID.4 зі 154 реєстраціями, у Київській області — Tesla Model 3 зі 67 од.

Джерело: Мінфін
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