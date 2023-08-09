Закриття криптофондів, у коді стейблкоїну PayPal знайшли функції заморожування гаманця: що нового на ринку криптовалют

З початку року закрилося близько 13% криптофондів — Bloomberg

За перші сім місяців 2023 року було ліквідовано 97 із 700 діючих криптофондів, що становить близько 13%. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт 21e6 Capital AG.

Прибутковість криптофондів склала 15,2%, при тому, що цей показник у біткоїна досяг 83,3% за перші пів року 2023 року.

Аналітики зазначили, що більшість компаній не продали вчасно активи у 2022 році, що також призвело до того, що вони втратили більшу частину потенційної вигоди у 2023 році.

Також вони додали, що більшість фондів закрилися після краху біржі FTX, де торгувала більшість професійних трейдерів і криптофондів.

Криптобіржа Blockchain.com отримала ліцензію у Сінгапурі

Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) видало платіжну ліцензію на криптовалютну біржу Blockchain.com.

Дозвіл дозволяє «надавати регульовані послуги з торгівлі цифровими активами глобальним інституційним клієнтам та акредитованим інвесторам», заявили представники компанії.

Сінгапур також є штаб-квартирою Blockchain.com у Південно-Східній Азії.

У коді стейблкоїну PayPal знайшли функції заморожування та обнулення гаманця

У коді стейблкоїну PayPal USD (PYUSD) виявили функції заморожування та обнулення гаманця. Це показало дослідження коду CitHub.

Смарт-контракт проекту створено компанією Paxos для емісії токена ERC-20 на розмір коштів, отриманих у доларовому фіаті. Код контракту містить функцію заморожування депозиту будь-якого гаманця користувача та блокування транзакцій.

У Paxos підтвердили, що ця функція спеціально зроблена на прохання PayPal. Таким чином, будь-який власник нового прив'язаного токена, може втратити весь депозит, якщо таке рішення ухвалить компанія.

Заморожування стейблкоїнів, звичайна практика для всіх великих монет. Цим користуються Tether і Circle, які обмежують перекази або конфіскують монети USDT та USDC за вказівкою уряду.

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У Південній Кореї заарештували голову криптобіржі Bitsonic

Генерального директора південнокорейської криптовалютної біржі Bitsonic Джинвук Шин заарештували за передбачуваний крадіжку активів на 10 млрд вон ($7,6 млн). Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними матеріалами справи, з січня 2019 по травень 2021 року Шин штучно завищував ціни та обсяги торгів на біржі, щоб приховати зростаючі збитки.

Повідомляється, що глава Bitsonic вивів депозити користувачів на 10 млрд вон ($7,6 млн), отримані від продажу криптовалют.

Прокуратура також звинуватила віце-президента з технологій у Bitsonic у перешкоджанні службовим обов'язкам, що призвело до загострення юридичних проблем платформи.