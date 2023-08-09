Курс валют на 9 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У середу, 9 серпня, на готівковому ринку курс долара у покупці додав 1 копійку, а у продажу знизився на 9 копійок. Євро втратило 3 копійки у купівлі, а у продажу 5 копійок.

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В обмінниках долар додав 4 копійки у купівлі, та 5 копійок у продажу. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу додав 2 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,50 грн. Євро купують за 40,77 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,50−37,50, євро — 41,20−41,42 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,13−40,52 грн/євро.

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