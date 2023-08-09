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9 серпня 2023, 11:52 Читать на русском

Норвегія щодня стягуватиме з Meta $100 тисяч через збір даних користувачів

Норвезьке агентство із захисту даних Datatilsynet у вівторок оголосило про стягнення з компанії Meta примусового штрафу через збір персональних даних користувачів своїх платформ із рекламною метою. Про це йдеться в заяві регулятора, яку цитує «Європейська правда».

Норвезьке агентство із захисту даних Datatilsynet у вівторок оголосило про стягнення з компанії Meta примусового штрафу через збір персональних даних користувачів своїх платформ із рекламною метою.
Фото: mind.ua

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Що відомо

Ще в середині липня Норвезьке агентство із захисту даних ухвалило, що так званий поведінковий маркетинг Meta у Facebook та Instagram — тобто персоналізація реклами на основі приватних даних — незаконна, оскільки передбачає надмірне стеження за користувачами.

Обмеження запровадили після того, як 4 липня Суд Європейського Союзу постановив, що Meta незаконно збирала дані людей, щоб таргетувати на них рекламу без їхньої прямої згоди на основі «законного інтересу» фірми.

Норвезьке відомство зобов’язало Meta припинити практику поведінкового маркетингу доти, доки компанія не знайде спосіб здійснювати його без порушення закону.

Читайте: ЄС оштрафував Meta на 1,2 мільярда євро за передачу даних у США

Meta звернулась до Окружного суду Осло з проханням тимчасово заблокувати рішення регулятора. Попри це відповідного рішення суду поки немає, і компанія продовжила збір користувацьких даних із рекламною метою.

«У зв'язку з цим 7 серпня Норвезьке агентство із захисту даних ухвалило рішення про виплату штрафу в розмірі 1 мільйона норвезьких крон на день (96,8 тисячі доларів). Штраф починає діяти з 14 серпня», — йдеться в повідомленні Datatilsynet.

Якщо ж окружний суд Осло ухвалить проміжне рішення на користь Meta, її від сплати штрафу звільнять до повного судового розгляду. Очікується, що це питання вирішиться до кінця місяця.

Джерело: Мінфін
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