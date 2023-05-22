ЄС оштрафував Meta на 1,2 мільярда євро за передачу даних у США

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Штраф, накладений комісаром із захисту даних Ірландії (DPC), стосується передачі персональних даних Meta і перевищив попередній рекордний штраф ЄС у розмірі 746 млн євро, накладений Люксембургом на Amazon.com Inc. у 2021 році, згідно із заявою DPC.

Очікується, що головний регулятор конфіденційності в ЄС заявить, що Facebook протягом багатьох років незаконно зберігав дані про європейських користувачів на своїх серверах у США, де до цієї інформації могли отримати доступ американські шпигунські агенції, кажуть джерела WSJ.

Крім накладення штрафу, рішення також наказує Meta припинити відправку інформації про європейських користувачів Facebook у США та видалити вже відправлені дані протягом шести місяців, хоча Meta може уникнути цього, якщо Вашингтон завершить угоду з ЄС щодо дозволу передачі даних до цього.

Meta, поряд із багатьма іншими американськими технологічними компаніями, переміщає дані з Європи до США, де компанія керує своїми основними центрами обробки даних, пропонуючи свої послуги.

Meta раніше заявляла, що вітає прогрес, досягнутий політиками ЄС та США в укладанні нової угоди з передачі даних, і заявляла, що справа має ширший характер і вплив далеко за межами Facebook.