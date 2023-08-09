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9 серпня 2023, 8:48 Читать на русском

Українці зможуть отримувати номери й техпаспорт на авто поштою

Уряд надав можливість отримання за бажанням та за додаткову плату свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу чи номерні знаки з використанням засобів поштового звʼязку, зокрема через курʼєра. Про це в телеграм-каналіповідомивпредставник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд надав можливість отримання за бажанням та за додаткову плату свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу чи номерні знаки з використанням засобів поштового звʼязку, зокрема через курʼєра.
Фото: rbc.ua

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За словами Мельничука, таке рішення було ухвалено на засіданні 8 серпня. Відповідні зміни внесено до положення про порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття транспорту з обліку.

Як уточнюють в Міністерстві внутрішніх справ, йдеться про отримання таким чином свідоцтва про реєстрацію (техпаспорта) чи номерів, оформлених через портал «Дія» або Електронний кабінет водія.

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Також на період дії воєнного стану уряд дозволив пересилати посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії в міжнародних поштових відправленнях.

Таким чином, громадяни України за кордоном зможуть здійснити обмін посвідчення водія через «Дію» або ЕКВ та отримати пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни.

Крім цього, змінами, внесеними до положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску до керування транспортом, передбачено впровадження автоматичних перевірок щодо водіїв за реєстрами та базами інформації, доступ до яких має МВС.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 6 серпня 2023 року набула чинності постанова Кабміну № 437, яка вносить зміни до процедури першої реєстрації на території України нових авто.

Завдяки цим змінам автосалони зможуть реєструвати транспортні засоби від імені покупця без необхідності нотаріального оформлення довіреності, а також необов’язковими тепер стають «транзитні» номерні знаки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 серпня 2023, 11:21
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Про автосолоны «круто». А раньше? О каком нотариусе идет речь, да и с транзитами, как-то очень редко работали автосалоны.
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