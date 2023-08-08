З 7 серпня в Україні запрацювала нова послуга для автомобілістів — бронювання номерних знаків для авто. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Українці можуть бронювати бажаний номерний знак для авто
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«Запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто», — зазначив він.
Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу.
Але є важлива умова — на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак.
Як скористатися
Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія: https://e-driver.mvs.gov.ua/login.
Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.
«І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому», — зазначив Клименко.
Нагадаємо
Перевірити наявність номерних знаків у сервісних центрах по всіх областях можна онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.
У квітні 2023 року в Україні під заборону потрапили літери Z та V. Це нововведення стосується власників електрокарів.
Коментарі - 1
Это надо быть каким …продвинутым. чтобы выбирать номер на авто. Расскажите этот прикол в Европе…
А фото с номером зачетное… КА… СА говорит о многом.