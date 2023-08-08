Українці можуть бронювати бажаний номерний знак для авто

«Запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто», — зазначив він.

Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу.

Але є важлива умова — на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак.

Як скористатися

Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія: https://e-driver.mvs.gov.ua/login.

Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

«І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому», — зазначив Клименко.

Нагадаємо

Перевірити наявність номерних знаків у сервісних центрах по всіх областях можна онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.

У квітні 2023 року в Україні під заборону потрапили літери Z та V. Це нововведення стосується власників електрокарів.