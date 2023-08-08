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8 серпня 2023, 9:52 Читать на русском

Українці можуть бронювати бажаний номерний знак для авто

З 7 серпня в Україні запрацювала нова послуга для автомобілістів — бронювання номерних знаків для авто. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

З 7 серпня в Україні запрацювала нова послуга для автомобілістів — бронювання номерних знаків для авто.
Фото: rbc.ua

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«Запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто», — зазначив він.

Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу.

Але є важлива умова — на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак.

Як скористатися

Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія: https://e-driver.mvs.gov.ua/login.

Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

«І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому», — зазначив Клименко.

Нагадаємо

Перевірити наявність номерних знаків у сервісних центрах по всіх областях можна онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.

У квітні 2023 року в Україні під заборону потрапили літери Z та V. Це нововведення стосується власників електрокарів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 серпня 2023, 11:57
#
Ух — ты! А зачем?
Это надо быть каким …продвинутым. чтобы выбирать номер на авто. Расскажите этот прикол в Европе…
А фото с номером зачетное… КА… СА говорит о многом.
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