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8 серпня 2023, 13:43 Читать на русском

Приплив іноземних інвестицій до Китаю впав до найнижчого рівня за 25 років

Один із показників нових іноземних інвестицій у Китаї впав до найнижчого рівня за 25 років у другому кварталі, посилюючи занепокоєння щодо того, наскільки геополітична напруженість і уповільнення відновлення економіки можуть зашкодити впевненості бізнесу. Про це повідомляє Bloomberg.

Один із показників нових іноземних інвестицій у Китаї впав до найнижчого рівня за 25 років у другому кварталі, посилюючи занепокоєння щодо того, наскільки геополітична напруженість і уповільнення відновлення економіки можуть зашкодити впевненості бізнесу.
Фото: freepik.com

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За даними агентства, зобов'язання за прямими інвестиціями — показник прямих іноземних інвестицій у Китаї - впали до $4,9 млрд у квітні-червні, що на 87% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і є найменшим показником за будь-який квартал, починаючи з 1998 року.

«Падіння прямих іноземних інвестицій викликає тривогу», — зазначила економістка з питань Китаю в Societe Generale SA Мішель Лам.

За її словами, це може означати, що досі надходять нові інвестиції, але деякі компанії реінвестують меншу частину своїх наявних прибутків, оскільки фірми більше говорять про «диверсифікацію ланцюжка поставок».

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Як зазначається, привабливість Китаю для іноземних компаній як місце для інвестування останніми роками була підірвана. Мита США під час торгової війни призвели до зростання витрат, пандемія обмежила доступ до країни майже на три роки, а зростання геополітичної напруженості змусило компанії переглянути свої ризики.

Повільне відновлення економіки цього року ще більше послабило довіру серед закордонних компаній, прибутки яких впали двозначними темпами на тлі низького споживчого попиту в країні.

Крім того, китайські компанії в автомобільній промисловості стають все більш конкурентоспроможними та скорочують продажі та прибутки іноземних фірм. Закордонні автовиробники були одними з найбільших інвесторів у Китаї.

Крім того, деякі закордонні компанії стривожені посиленням контролю з боку китайської влади.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
krv77
krv77
8 серпня 2023, 16:21
#
доходы которых упали двусмысленными темпами
Это темпы двусмысленные, или доходы? И можно по каждому пункту расшифровать оба смысла?
Или как у шизофреника — два норм, лишь бы не на троих…
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