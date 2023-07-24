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24 липня 2023, 9:42 Читать на русском

Японія обмежила експорт до Китаю обладнання для виробництва мікросхем

Японія ввела обмеження на експорт передового обладнання для виробництва мікросхем, головною метою яких є завадити Китаю розробляти високоякісні напівпровідники, що можуть бути використані у військових цілях. Про це пише Mind.ua з посиланням на Kyodo.

Японія ввела обмеження на експорт передового обладнання для виробництва мікросхем, головною метою яких є завадити Китаю розробляти високоякісні напівпровідники, що можуть бути використані у військових цілях.
Фото: mind.ua

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Що відомо

Наказ Міністерства торгівлі, що вимагає отримання компаніями-експортерами окремого дозволу на продаж такого обладнання за кордон, набув чинності в неділю.

Цей крок викликав негативну реакцію з боку Китаю, хоча в наказі японського відомства КНР не згадується.

Згідно з новими правилами, під заборону потрапило обладнання для очищення, перевірки та літографії, що використовується для створення складних шаблонів і є важливим для виробництва передових мікросхем.

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При цьому, уряд Японії спростив експорт такого обладнання до 42 країн і регіонів, включаючи Сполучені Штати, ключового союзника Японії в сфері безпеки, Південну Корею і Тайвань.

Близько 10 японських компаній, які займаються виробництвом такого обладнання, можуть постраждати від нових правил, однак міністр промисловості Ясутоші Нісімура заявив, що вплив на вітчизняні компанії буде обмеженим, оскільки експортний контроль спрямований на обладнання для виробництва найпередовіших мікросхем, які займають незначний сегмент ринку.

Нагадаємо

У жовтні минулого року Сполучені Штати запровадили контроль за експортом високоякісних мікросхем, які Китай міг би використовувати для навчання систем штучного інтелекту та модернізації своєї армії, до якого на прохання Вашингтона також долучились Японія та Нідерланди, які також володіють передовими технологіями виробництва мікросхем.

Джерело: Мінфін
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