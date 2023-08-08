KuCoin посилила верифікацію, обшуки Worldcoin у Кенії: що нового на ринку криптовалют

З криптобіржі Huobi користувачі забрали $54 мільйони, після чуток про можливу неплатоспроможність

З 5 по 6 серпня криптобіржа Huobi зіткнулася з великим відтоком через чутки про передбачуване банкрутство. Користувачі забрали $54 млн.

Криптовалютний аналітик Адам Кокран опублікував пост у X (раніше Twitter), який згодом вилучив. Він стверджував, що деяких членів керівництва Huobi та Tron допитала поліція Китаю.

Кокран навіть опублікував список імен людей, які могли бути заарештовані.

Провівши власний аудит біржі, експерт дійшов висновку, що на балансах користувачів сумарно знаходиться близько $630 млн. При цьому резерви платформи він оцінив лише у $90 млн.

Відсутні кошти, як припустив Кокран, використовуються для підтримки прибутковості Tron, Poloniex та інших DeFi-додатків, які підконтрольні Джастіну Сану.

Криптобіржа KuCoin посилила верифікацію, тепер усі користувачі повинні пройти розпізнавання обличчя

Криптовалютна біржа KuCoin анонсувала нові правила верифікації (KYC) користувачів. Вони набудуть чинності 31 серпня 2023 року.

Користувачі повинні завантажити свої документи, що засвідчують особу, та пройти розпізнавання обличчя, щоб пройти стандартну перевірку особи.

Нові користувачі повинні пройти стандартну перевірку особи користувача (KYC), щоб використовувати продукти та послуги KuCoin.

Для користувачів, які зареєструвалися до 31 серпня 2023 року, але не завершили перевірку особи до цієї дати, вони зможуть використовувати лише такі послуги, як продаж монет, закриття ф'ючерсних позицій, закриття маржинальних позицій, погашення зароблених продуктів та погашення ETF. Тим часом вони не зможуть використовувати послугу депозиту (це не стосується послуги виведення).

У Кенії пройшли обшуки на складах криптопроекту Worldcoin — ЗМІ

Кенійські правоохоронці провели обшук на складі криптовалютного проекту Сема Альтмана Worldcoin. Про це повідомляє KahawaTungu.

Worldcoin оголосив про офіційний запуск 24 липня. Основний продукт проекту — протокол World ID — заснований на доказах із нульовим розголошенням. Він є мобільним інструментом, що дозволяє людям пройти ідентифікацію за допомогою сканування сітківки або номера телефону.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Кенії обмежило локальний бізнес Worldcoin з метою оцінки потенційних ризиків громадської безпеки. Це рішення відкрило можливість початку розслідування.

5 серпня офіцери поліції у складі міжвідомчої групи вилучили документацію та пристрої, в яких, за їх даними, зберігається інформація, що збирається.

Згідно з повідомленням, майно Worldcoin правоохоронці передали до штаб-квартири Управління кримінальних розслідувань для аналізу.

Рейд проводився за участю комісарки, за даними Іммакулейт Кассаїт. За її словами, Tools for Humanity, материнська компанія Worldcoin, не розкрила своїх справжніх намірів під час реєстрації.

Проект відкрив можливість пройти ідентифікацію у низці країн, включаючи Францію, Японію, Німеччину, Іспанію та Індонезію. У Worldcoin пояснили, що вибрали Кенію для старту платформи в Африці завдяки буму технологічного сектора та наявності більш ніж 4 млн криптотрейдерів.

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Сукупна вартість вкрадених NFT у липні впала на 31%

У липні загальна вартість вкрадених невзаємозамінних токенів (NFT) склала $1,73 млн. Показник обвалився на 31% порівняно з попереднім місяцем і на 89% проти лютневого значення, згідно з PeckShield.

Експерти зазначили, що половину викрадених NFT було продано протягом 165 хвилин. Основний обсяг угод припав на маркетплейс Blur — 67,3%, за ним слідує OpenSea з 19,63%.

Падіння загальної вартості вкрадених за місяць незамінних токенів корелює зі скороченням основних показників сегмента.

За даними The Block, обсяг торгівлі в липні знизився більш ніж на 17% до червня.

З початку року також обвалилася кількість унікальних гаманців для торгівлі NFT, кількість трейдерів та угод.