Курс валют на 8 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 8 серпня, на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу знизився на 8 копійок. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

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В обмінниках долар додав 2 копійки у купівлі, та не змінився у продажу. Курс євро у покупці додав 1 копійку, а у продажу 2 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,52 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,55 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,45−37,45, євро — 41,21−41,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,22−40,61 грн/євро.

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