Фонд гарантування виставив на продаж активи банків на 2,9 мільярда гривень

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Продаж активів

«Протягом поточного тижня (07 — 11 серпня 2023 року) запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 2 925,2 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Із них на суму 2 578,3 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, і на суму 228,7 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 7,6 млн грн, а цінні папери торгуватимуться зі стартовою ціною 110,5 млн грн.

Нагадаємо

За січень — липень 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, перевищила 3,6 млрд грн, з яких у липні — 545,3 млн грн.