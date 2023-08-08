Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на поточному тижні виставляє на продаж активи 9 банків на 2,9 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Фонд гарантування виставив на продаж активи банків на 2,9 мільярда гривень
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Продаж активів
«Протягом поточного тижня (07 — 11 серпня 2023 року) запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 2 925,2 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Із них на суму 2 578,3 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, і на суму 228,7 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.
Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 7,6 млн грн, а цінні папери торгуватимуться зі стартовою ціною 110,5 млн грн.
Нагадаємо
За січень — липень 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, перевищила 3,6 млрд грн, з яких у липні — 545,3 млн грн.
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