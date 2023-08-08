Минулої доби українські захисники ліквідували ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 250 800 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
560 російських окупантів, 1 гелікоптер та 10 танків. Втрати ворога за 7 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 250 800 (+560) осіб ліквідовано,
- танків — 4254 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 8278 (+8) од,
- артилерійських систем — 4996 (+19) од,
- РСЗВ — 709 (+0) од,
- засоби ППО — 468 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 312 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4158 (+4),
- крилаті ракети — 1377 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7460 (+9) од,
- спеціальна техніка — 737 (+2).
Джерело: Мінфін
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