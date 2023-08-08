Криптофонди зафіксували відтік $107 мільйонів за тиждень

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Звідки виводили гроші

З біткоїн-продуктів вивели $111 млн — найбільший показник із березня. При цьому в структурах, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, переломилася негативна динаміка — вперше за 14 тижнів змін не сталося.

З Ethereum-фондів клієнти забрали $5,9 млн проти $1,9 млн у попередній звітний період.

В інших альткоїнах загалом спостерігалася позитивна динаміка, яка компенсувала негатив за першою та другою криптовалютами.

Приплив валюти

Найбільший приток за тиждень з березня 2022 року зафіксований у фондах на базі Solana — $9,5 млн. Структури на основі Litecoin і XRP залучили по $0,5 млн, тоді як із Cardano-продуктів вивели $0,3 млн.