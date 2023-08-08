Відтік коштів із криптовалютних інвестиційних продуктів з 29 липня по 4 серпня становив $107 млн проти $20,9 млн тижнем раніше. Таку оцінку навели аналітики CoinShares.
Криптофонди зафіксували відтік $107 мільйонів за тиждень
►Читайте: «Мінфін» у фейсбуці: головні фінансові новини
Звідки виводили гроші
З біткоїн-продуктів вивели $111 млн — найбільший показник із березня. При цьому в структурах, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, переломилася негативна динаміка — вперше за 14 тижнів змін не сталося.
З Ethereum-фондів клієнти забрали $5,9 млн проти $1,9 млн у попередній звітний період.
В інших альткоїнах загалом спостерігалася позитивна динаміка, яка компенсувала негатив за першою та другою криптовалютами.
Приплив валюти
Найбільший приток за тиждень з березня 2022 року зафіксований у фондах на базі Solana — $9,5 млн. Структури на основі Litecoin і XRP залучили по $0,5 млн, тоді як із Cardano-продуктів вивели $0,3 млн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі