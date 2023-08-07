НАЗК відновило статус спонсорів війни п'ятьом грецьким перевізникам

П'ять грецьких перевізників знову увійшли до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною стало невиконання узгоджених умов, пов'язаних зі співробітництвом з рф. Про це повідомляється на сайті НАЗК.

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Про які компанії мова

Йдеться про такі компанії: Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers, Thenamaris Ships Management, Minerva Marine і TMC Tankers.

Нещодавно українська і грецька сторони почали переговори, де було запропоновано компаніям виконати такі умови: припинити відключати пристрої для відстеження суден, припинити навантаження вантажу з борту на борт і публічно засудити російську агресію. Перші дві умови було виконано після ухвалення 11 пакету санкцій ЄС.

«Проте ці п'ять грецьких компаній-перевізників не виконали у визначений строк вимогу публічного засудження російської агресії. Тому НАЗК відновило їхній статус у переліку «Міжнародні спонсори війни», — пояснили в агентстві.

Нагадаємо

Вказані перевізники були вперше включені до списку НАЗК влітку 2022 року. Компанії транспортували російську нафту і нафтопродукти, поповнюючи бюджет РФ.