НБУ фіксує зростання ставок за гривневими депозитами

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Підвищення ставок

«Як свідчить опитування банків, 95% респондентів підвищили ставки за гривневими вкладами. Навіть у червні, після того, як НБУ анонсував можливість швидшого переходу до циклу зниження облікової ставки, ставки за роздрібними депозитами різної строковості продовжили зростати. Середньозважена ставка за новими строковими депозитами домогосподарств у гривні сягнула 14,2%», — йдеться в повідомленні.

У результаті другий квартал поспіль триває й поліпшення строкової структури банківських вкладів.

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За шість місяців 2023 року зростання обсягу строкових коштів домогосподарств у гривні становило 23,3%, а їхня частка в загальному портфелі збільшилася на 4,3 в. п.

Нагадаємо

У січні-березні 2023 року в середньому вартість 12-місячних депозитів фізичних осіб зросла до 13,9% річних, а тримісячних — до 12,4% річних.