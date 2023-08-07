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7 серпня 2023, 14:07 Читать на русском

Як зміняться ціни на продукти в Україні — прогноз Мінекономіки

У червні 2023 року вимушене підвищення тарифів на електроенергію для населення на 69,7% (до 2,64 грн/кВт·год) стало рушійним фактором, який спричинив зростання споживчих цін на 0,8% за місяць. Проте, річний темп інфляції зменшився до 12,8% у червні, порівняно з 15,3% місяцем раніше. Про це йдеться у інфляційному звіті Мінекономіки.

У червні 2023 року вимушене підвищення тарифів на електроенергію для населення на 69,7% (до 2,64 грн/кВт·год) стало рушійним фактором, який спричинив зростання споживчих цін на 0,8% за місяць.
Фото: depositphotos

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Прогноз Мінекономіки

Згідно з повідомленням, у відомстві прогнозують збереження тренду поступового зниження річної інфляції, і відповідно, зменшення вартості продуктів, незважаючи на певну місячну волатильність.

Літня сезонність сприяє дефляції і вже позначилася на ринку молока та молокопродуктів, де ціни знизилися на 0,5% та на плодоовочевому ринку. Тут зниження цін спостерігається на рівні 2,2%.

Читайте: Інфляція і далі сповільнюватиметься, а економіка відновлюватиметься — прогноз НБУ

Внаслідок поступового розширення експортних можливостей зросла кількість поголів'я птиці, внаслідок чого, протягом червня яйця подешевшали на 4,1%.

Окрім того, тимчасові обмеження на український агроімпорт, стимулювали здешевлення продуктів переробки зернових і соняшникової олії. Ціни на них знизилися відповідно на 3,4% та 2,4%.

Дисбаланс попиту та пропозиції на ринку м’яса та м'ясопродуктів, зумовив підвищення цін. Так, свіжа, охолоджена, заморожена свинина подорожчала на 3,8%, а яловичина і телятина — на 2,3%.

При цьому, спостерігається значне підвищення тарифів на місцевий телефонний зв'язок — 13,8%, та здорожчання вартості перевезень залізничним транспортом — на 3,1%.

Згідно із звітом Мінекономіки, за І півріччя 2023 року ціни зросли на 4,6%. Тобто, незважаючи на тимчасову окупацію частини території України, суттєві руйнування основних фондів та постійний ракетний терор, економіка України працює як цілісний механізм.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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APREL1982
APREL1982
7 серпня 2023, 14:26
#
Статья времён совка. Всё хорошо. Даёшь следующую пятилетку
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