Сім членів Комітету з монетарної політики Національного банку очікують зниження облікової ставки до 18−19% наприкінці 2023 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Комітет з монетарної політики прогнозує зниження ставки до 18% до кінця року
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Прогнози
На їхню думку, ураховуючи очікуване зниження інфляції, такий рівень облікової ставки дасть змогу забезпечувати достатній захист гривневих заощаджень.
«Це зі свого боку й надалі залишатиметься важливою передумовою стійкості валютного ринку та реалізації затвердженої Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування», — йдеться у повідомленні.
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Водночас два члени Комітету бачать передумови для стрімкішого зниження облікової ставки. На їхню думку, дезінфляційний тренд є сталим, а спроможність Нацбанку забезпечувати курсову стійкість — високою, особливо враховуючи очікувані обсяги міжнародної допомоги в наступні роки.
Нагадаємо
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.
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