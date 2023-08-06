У компанії Apple заявили, що дохід від продаж iPhone знижується третій квартал поспіль, що стало найтривалішим падінням продажів компанії з 2016 року. Виробник також продовжує мати справу зі зниженням попиту на споживчі пристрої. Про це пише Дело із посиланням на The Wall Street Journal.
Продажі iPhone впали до семирічного мінімуму
Згідно з повідомленням, загальний дохід від iPhone, який зазвичай є основною рушійною силою прибутків Apple, не відповідає оцінкам і впав порівняно з минулим роком на 2,4% до $39,7 мільярдів, що не відповідає очікуванням аналітиків щодо доходу від iPhone.
Обсяг продажів у штаті Каліфорнія, склав $81,8 мільярда за другий квартал, що на 1,4% менше, ніж у попередньому році.
Попри значне падіння продажів, інвестори та аналітики загалом залишаються оптимістами щодо того, що компанія знайде спосіб зберегти та збільшити свою домінуючу позицію в житті споживачів.
При цьому в самій компанії заявили, що дохід від її підрозділу послуг досяг нового історичного максимуму в $21 мільярд завдяки більш ніж одному мільярду платних підписок на такі пропозиції, як потокова музика, телевізійні продукти або програмне забезпечення в App Store.
Компанія також покладає значні надії на прибуток від продаж AR-гарнітури Apple Vision Pro, але вартість розробки наразі оцінюється в $3499. Видання зазначає, що зважаючи на ціну, у США буде поставлено менше мільйона одиниць за перший рік, тому інвестори не очікують, що продукт швидко почне приносити значний дохід.
До того ж розробники у сфері віртуальної реальності насторожено ставляться до створення програм для окулярів Vision Pro через потенційно маленький ринок.
Аналітики очікують, що Apple повернеться до незначного зростання доходів у четвертому фінансовому кварталі, оскільки саме на кінець вересня запланована презентація iPhone 15.
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