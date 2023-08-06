Продажі iPhone впали до семирічного мінімуму

У компанії Apple заявили, що дохід від продаж iPhone знижується третій квартал поспіль, що стало найтривалішим падінням продажів компанії з 2016 року. Виробник також продовжує мати справу зі зниженням попиту на споживчі пристрої. Про це пише Дело із посиланням на The Wall Street Journal .

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Згідно з повідомленням, загальний дохід від iPhone, який зазвичай є основною рушійною силою прибутків Apple, не відповідає оцінкам і впав порівняно з минулим роком на 2,4% до $39,7 мільярдів, що не відповідає очікуванням аналітиків щодо доходу від iPhone.

Обсяг продажів у штаті Каліфорнія, склав $81,8 мільярда за другий квартал, що на 1,4% менше, ніж у попередньому році.

Попри значне падіння продажів, інвестори та аналітики загалом залишаються оптимістами щодо того, що компанія знайде спосіб зберегти та збільшити свою домінуючу позицію в житті споживачів.

При цьому в самій компанії заявили, що дохід від її підрозділу послуг досяг нового історичного максимуму в $21 мільярд завдяки більш ніж одному мільярду платних підписок на такі пропозиції, як потокова музика, телевізійні продукти або програмне забезпечення в App Store.

Компанія також покладає значні надії на прибуток від продаж AR-гарнітури Apple Vision Pro, але вартість розробки наразі оцінюється в $3499. Видання зазначає, що зважаючи на ціну, у США буде поставлено менше мільйона одиниць за перший рік, тому інвестори не очікують, що продукт швидко почне приносити значний дохід.

До того ж розробники у сфері віртуальної реальності насторожено ставляться до створення програм для окулярів Vision Pro через потенційно маленький ринок.

Аналітики очікують, що Apple повернеться до незначного зростання доходів у четвертому фінансовому кварталі, оскільки саме на кінець вересня запланована презентація iPhone 15.