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7 серпня 2023, 10:59 Читать на русском

В Україні зростає попит на вживані авто. Які моделі обирали українці в липні

Впродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf. Про це повідомляє «Укравтопром».

Впродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис.
Фото: epravda.com.ua

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Зростання попиту

«У порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 9%. Отже, липневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 11 місяців», — зауважують аналітики.

Вони додають, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 44%.

Далі йдуть:

  • Дизельні — 33%;
  • Електромобілі — 15%;
  • Авто з ГБО — 5%;
  • Гібриди — 3%.

Лідером липневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Топ — 10 найпопулярніших моделей місяця

1. VW Golf — 1616 од.;

2. Renault Megane — 1234 од.;

3. Skoda Octavia — 929 од.;

4. VW Passat — 741 од.;

5. Nissan Leaf — 535 од.;

6. Ford Focus — 400 од.;

7. VW Touran — 384 од.;

8. Nissan Qashqai — 377 од.;

9. VW Tiguan — 377 од;

10. Audi A4 — 369 од.

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Як зауважують в «Укравтопромі», середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери становить 10 років.

«Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 106 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період», — підкреслюють аналітики.

Джерело: Мінфін
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