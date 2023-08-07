Курс валют на 7 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 7 серпня, на готівковому ринку курс долара у покупці зріс на 5 копійок, а у продажу знизився на 10 копійок. Євро додало у покупці 8 копійок, а у продажу 2 копійки.

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В обмінниках долар втратив 4 копійки у купівлі, а у продажу 5 копійок. Курс євро у покупці втратив 2 копійки, а у продажу додав 10 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,50 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,52 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,41−37,45, євро — 41,23−41,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,16−40,55 грн/євро.

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