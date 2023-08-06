monobank заблокував карткові трансакції з Африкою

«У зв'язку з підвищеним ризиком фрода та для посилення боротьби з незаконним гральним трафіком ми закриваємо всі транзакції без присутності карти в Африці, за винятком ПАР, Єгипту та Марокко», — написав Гороховський.

В Африці знаходиться 54 незалежні держави та 8 залежних територій.

Нагадаємо

Перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в липні повідомляв, що деякі підсанкційні оператори грального бізнесу почали використовувати африканський еквайрінг для своїх нелегальних казино. Він наводив приклади трансакцій в Кенію та Нігерію.