Проєкт monobank знайшов спосіб обмежити обсяги фроду — заблокувати операції майже з усіма країнами Африки. Про це в телеграм-каналі написав один із співзасновників банкуОлег Гороховський.
monobank заблокував карткові трансакції з Африкою
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«У зв'язку з підвищеним ризиком фрода та для посилення боротьби з незаконним гральним трафіком ми закриваємо всі транзакції без присутності карти в Африці, за винятком ПАР, Єгипту та Марокко», — написав Гороховський.
В Африці знаходиться 54 незалежні держави та 8 залежних територій.
Нагадаємо
Перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в липні повідомляв, що деякі підсанкційні оператори грального бізнесу почали використовувати африканський еквайрінг для своїх нелегальних казино. Він наводив приклади трансакцій в Кенію та Нігерію.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
Пора «МоноБанк» переименовать в «ПолитБанк» — где за тебя решают на каком языке говорить, в какую страну ездить, какую геолокацию имеешь угодную или нет, а также где за тебя решают — заблокировать сегодня средства или нет.
Ну, а кредитные лимит МоноБанка — это вообще отдельная песня — сегодня дали, завтра резко закрыли, послезавтра начали начислять проценты на проценты во время войны (кстати, немало других украинских банков начисляет именно на тело кредита, а не на проценты). И никаких практически льгот во время войны чтобы восстановиться заёмщикам, попавшим в сложную ситуацию, а ещё если не вносишь мин. платёж до 21 числа — начинают названивать когда внесёте (хотя платёж до конца месяца нужно внести)?
Главное рассказывать всем какие подвиги политические делает владелец банка и гордиться тем, что разыгрывают почтовые марки. Это прям то чего РЕАЛЬНО не хватает клиентам, чтобы чувствовать что свои деньги защищены. Надёжность прям 1000% :)
мне достаточно накрутить геолокацию на нужную точку, включить vpn на разрешенную страну и я могу фродить?