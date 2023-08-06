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6 серпня 2023, 9:11 Читать на русском

monobank заблокував карткові трансакції з Африкою

Проєкт monobank знайшов спосіб обмежити обсяги фроду — заблокувати операції майже з усіма країнами Африки. Про це в телеграм-каналі написав один із співзасновників банкуОлег Гороховський.

Проєкт monobank знайшов спосіб обмежити обсяги фроду — заблокувати операції майже з усіма країнами Африки.
Фото: dev.ua

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«У зв'язку з підвищеним ризиком фрода та для посилення боротьби з незаконним гральним трафіком ми закриваємо всі транзакції без присутності карти в Африці, за винятком ПАР, Єгипту та Марокко», — написав Гороховський.

В Африці знаходиться 54 незалежні держави та 8 залежних територій.

Нагадаємо

Перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в липні повідомляв, що деякі підсанкційні оператори грального бізнесу почали використовувати африканський еквайрінг для своїх нелегальних казино. Він наводив приклади трансакцій в Кенію та Нігерію.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

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+27
Робин Гуд
Робин Гуд
6 серпня 2023, 12:00
#
Жил-был предприниматель Вася, заработал денег, поехал отдыхать в условный Занзибар в 5-звёздочный отель с «элитной» железной карточкой МоноБанка, хотел платить картой за какие-то услуги, а дядя Гороховский сказал: «нет, это политически неугодная нам страна» — и всё плати себе дальше либо наличкой, либо другими адекватными банками (выбор думаю очевиден). Вместо того чтобы сделать опцию для владельцев решать самим в каких странах запретить операции, решили всех под одну гребёнку.

Пора «МоноБанк» переименовать в «ПолитБанк» — где за тебя решают на каком языке говорить, в какую страну ездить, какую геолокацию имеешь угодную или нет, а также где за тебя решают — заблокировать сегодня средства или нет.

Ну, а кредитные лимит МоноБанка — это вообще отдельная песня — сегодня дали, завтра резко закрыли, послезавтра начали начислять проценты на проценты во время войны (кстати, немало других украинских банков начисляет именно на тело кредита, а не на проценты). И никаких практически льгот во время войны чтобы восстановиться заёмщикам, попавшим в сложную ситуацию, а ещё если не вносишь мин. платёж до 21 числа — начинают названивать когда внесёте (хотя платёж до конца месяца нужно внести)?

Главное рассказывать всем какие подвиги политические делает владелец банка и гордиться тем, что разыгрывают почтовые марки. Это прям то чего РЕАЛЬНО не хватает клиентам, чтобы чувствовать что свои деньги защищены. Надёжность прям 1000% :)
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+30
Алексей Обмен Валют
Алексей Обмен Валют
6 серпня 2023, 12:10
#
Прочтите внимательно, при физическом наличии карты все работает :)
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
6 серпня 2023, 12:26
#
Ок, вижу, спасибо за заметку, но ничего не сказано про ApplePay / Google Pay + все равно часть услуг все равно требует платежей онлайн. Вместо того чтобы совершенствовать свои системы антифрода, просто вырубают целый регион — это норма для Моно.
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0
mphet26
mphet26
6 серпня 2023, 12:41
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Как они смогут определить физическое месторасположение карты?
мне достаточно накрутить геолокацию на нужную точку, включить vpn на разрешенную страну и я могу фродить?
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0
antey718
antey718
6 серпня 2023, 13:21
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Ну накрутите и расскажите нам что у вас с этого получилось. Сомневаюсь что большинству игроманов это под силу.
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0
karl1929
karl1929
6 серпня 2023, 14:42
#
Нет слов…потихоньку все приходит в упадок
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