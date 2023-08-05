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5 серпня 2023, 16:03 Читать на русском

Кремлю бракує грошей на війну. Путін запровадив новий податок для великих компаній

Президент рф Володимир Путін підписав закон, який вводить в країну 10-відсотковий податок на надприбуток для великих компаній. Закон набирає чинності з 1 січня 2024 року. Про це повідомляє російський «Коммерсант».

Президент рф Володимир Путін підписав закон, який вводить в країну 10-відсотковий податок на надприбуток для великих компаній.
Фото: pixabay.com

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Деталі

Ставка податку становитиме 10% від суми підвищення прибутку за 2021−2022 роки над аналогічним показником за 2018−2019 роки. Податок повинен бути оплачений не пізніше 28 січня 2024 року, а його сума вираховується платниками податку самостійно.

При цьому компанії, які сплатять новий податок до 30 листопада 2023 року, отримають знижку у розмірі 50% — для них ставка податку становитиме 5%.

Хто звільняється від податку

Збір не стосуватиметься підприємств малого та середнього бізнесу, організацій, створених після 1 січня 2021 року, нафтових, нафтопереробних та вугільних компаній, виробників зрідженого природного газу (LNG), аграріїв на єдиному сільськогосподарському податку.

Також від податку звільняються забудовники, які реалізують проєкти пайового будівництва. Крім того, податок не сплачуватимуть компанії, які не мали виручки від реалізації у 2018−2019 роках.

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Додаткові доходи рф

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, передбачається, що введення податку призведе до додаткових доходів бюджету в розмірі близько 300 млрд руб. Мінфін рф очікує, що з топ-50 платників податку на надприбутки 20% припаде на підприємства в галузі видобутку твердих корисних копалин.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Strain
Strain
5 серпня 2023, 18:36
#
Гы гы

Сбор не касается … нефтяных, нефтеперерабатывающих и угольных компаний, производителей сжиженного природного газа…

Без комментариев=
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 серпня 2023, 19:41
#
И какое мне до этого дело?
Давайтп рассказывать что в Украине.
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