Резервні фонди рф на війну оцінюються у понад $150 мільярдів — ГУР

Падіння бюджетних доходів Кремль покриває з резервних фондів, які активно наповнювали валютою та золотом перед повномасштабним вторгненням в Україну. Їх обсяг оцінюють у понад $150 млрд. Про це заявив представник воєнної розвідки України Андрій Юсов у коментарі Укрінформу.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Власне, саме із цих запасів Росія фінансує війну: утримує армію, виготовляє та закуповує зброю», — сказав Юсов.

Українська воєнна розвідка вважає, що ресурси росії не безмежні, війна — це дуже дорого, тож процес системної кризи у РФ незворотній. І це лише питання часу.

Експорт нафти

Крім резервів, рф отримує доходи завдяки експорту нафти. Російський експорт на початку року становив 8,3 млн барелів нафти на добу — найвищий рівень з квітня 2020 року, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Найбільшим покупцем був Китай (43% російського експорту сирої нафти), далі — Індія (36%), ЄС (8%) і Туреччина (3%).

Однак після встановлення у грудні минулого року верхньої межі цін для закупівель російської нафти, доходи від нафтогазової галузі, за даними міністерства фінансів рф, за 4 місяці цього року скоротилися на 52% порівняно з січнем — квітнем 2022 року.